Кабінет Міністрів заборонив ходити на територіях загального користування під час карантину без захисних масок

Про це йдеться в постанові уряду від 22 березня

В одному з пунктів постанови йдеться, що в "червоних" зонах поширення коронавірусу забороняється"перебування на територіях загального користування без одягнених респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно".

Згідно із Законом України Про благоустрій, до територій загального користування належать:

парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

пам'ятки культурної та історичної спадщини;

Площі, бульвари, проспекти;

вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

пляж;

кладовище;

інші території загального користування;

Згідно з рішенням Кабміну, ппод запремо також робота підвісних канатних доріг.

Крім того, зазначається, що у разі встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки під час оздоровчої зміни у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, робота такого закладу триватиме до кінця вказаної зміни з дотриманням протиепідемічних заходів.

Зазначимо, станом на 23 березня в Україні 8 областей і столиця Київ потрапили в "червону" зону за показниками поширення коронавірусу. Зараз у" червоній " зоні Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська, Львівська області.

Відзначимо також, що раніше Кабмін прийняв рішення про те, що місцеві органи влади самостійно вирішують питання посилень по роботі громадського транспорту. У Києві вирішили транспорт не зупиняти.

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