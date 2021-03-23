Кабінет Міністрів заборонив ходити на територіях загального користування під час карантину без захисних масок
Про це йдеться в постанові уряду від 22 березня
В одному з пунктів постанови йдеться, що в "червоних" зонах поширення коронавірусу забороняється"перебування на територіях загального користування без одягнених респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно".
Згідно із Законом України Про благоустрій, до територій загального користування належать:
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- парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
- пам'ятки культурної та історичної спадщини;
- Площі, бульвари, проспекти;
- вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
- пляж;
- кладовище;
- інші території загального користування;
Згідно з рішенням Кабміну, ппод запремо також робота підвісних канатних доріг.
Крім того, зазначається, що у разі встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки під час оздоровчої зміни у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, робота такого закладу триватиме до кінця вказаної зміни з дотриманням протиепідемічних заходів.
Зазначимо, станом на 23 березня в Україні 8 областей і столиця Київ потрапили в "червону" зону за показниками поширення коронавірусу. Зараз у" червоній " зоні Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська, Львівська області.
Відзначимо також, що раніше Кабмін прийняв рішення про те, що місцеві органи влади самостійно вирішують питання посилень по роботі громадського транспорту. У Києві вирішили транспорт не зупиняти.
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