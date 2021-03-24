Одна з солісток групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха після звісток про розпад групи вирушила до Єгипту, де в нерівній сутичці з чоловіком визнала свою поразку

Як передає Politeka.net, в сторіс свого аккаунта в Instagram дівчина показала кілька кадрів активного відпочинку. Для відео співачка одягла жовте бікіні і майку, і вирушила змагатися з чоловіком в естафеті, де потрібно побігати пострибати, забити м'яч і влучно потрапити в ціль кільцями.

Ведучий, побачивши настрій Вікторії заявив, що вона налаштована дуже рішуче "Вікторія взагалі не жартує", - сказав ведучий.

Вікторія сильно старалася, на відео видно, як дівчина викладається на повну, проте чоловік, суперник по змаганню, виявився спритнішим.

Вікторія підписала відео: "не дивно, що чоловік мене переграв і виявився сильнішим. Але я в усьому знаходжу позитив!".

Вікторія стартувала першою, вона пробігла перешкоди і намагалася стрибати якомога швидше, але коли потрібно було ключкою відправити м'яч у ворота, тут сталася заминка, і дівчина на кілька секунд поступилася своєму супернику.

Варто сказати, що Віка в чудовій формі. Вона поділилася секретом своєї стрункої фігури - правильне харчування, спорт і масаж. Результат задовольняє дівчину, яка пишається своїм тілом, показуючи його принади.

Нагадаємо, група "НеАнгели", в якій Вікторія співала разом зі Славою Камінською нещодавно припинила своє існування. Однак дівчата не надто засмутилися, і заявили про продовження кар'єри в нових образах.

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