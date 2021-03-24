Українцям пояснили, чи потрібно носити маску на вулиці і в парку після нового посилення карантину

Про це розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає "Апостроф".

«У лісі вас ніхто не буде штрафувати. Норми поширюються на місця громадського користування, які визначені в правилах благоустрою кожної території. Це місця, де збирається певна кількість людей», - зазначив експерт.

Джерело "Української правди" у Міністерстві охорони здоров'я також зазначив, що вимога носити маски в громадських місцях "червоних" зон має виконуватися тільки при недотриманні соціальної дистанції. Значить, якщо в парку близько немає інших людей, маску можна не носити.

Громадські місця-це:

ліфти і таксофони;

приміщення та території закладів охорони здоров'я;

приміщення та території навчальних закладів;

дитячі майданчики;

приміщення і території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

під'їзди житлових будинків;

підземний перехід;

транспорт загального користування, який використовується для перевезення пасажирів;

приміщення закладів ресторанного господарства;

приміщення об'єктів культурного призначення;

приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів тощо.

вулиця;

закриті спортивні споруди;

сквери, парки;

всі види громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення).

Нагадаємо, що за відсутність маски в громадському місці можна отримати штраф від 170 до 255 гривень.

Стежити за дотриманням правил традиційно будуть поліцейські.

«Робота правоохоронців матиме, насамперед, профілактичну та роз'яснювальну місію. Безумовно, першочерговим завданням буде донести до людей, чому дотримуватися масочного режиму-надзвичайно важливо як для власної безпеки, так і безпеки здоров'я і життя оточуючих. Усі повинні усвідомлювати власну відповідальність", - підкреслив заступник директора департаменту МВС комунікацій зі ЗМІ Ярослав Тракало, передає "Українська правда».

На питання щодо того, чи будуть залучатися додаткові сили поліції для відстеження порушень, він підкреслив, що патрулі постійно присутні на вулицях. Вони стежать за дотриманням порядку і тепер, відповідно, будуть робити зауваження громадянам без масок.

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