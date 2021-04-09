Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка гурту KAZKA, показала себе, заінтригувавши прем'єрою
Як пише Politeka.net, Олександра не соромиться своїх форм і пропагує бодіпозитив. І хоч зірка нещодавно зізналася, що у неї є трохи зайвої ваги, красуня продовжує частенько публікувати фото, де можна повноцінно побачити форми.
Але цього разу Саша заінтригувала романтичним фото в темряві. Красуня стояла в чорному вбранні, а доповнила образ шкіряним беретом. Фотограф зробив так, щоб промені світла були в русі, як і сама Зарицька.
"Скоро", - лаконічно на двох мовах написала дівчина, інтригуючи прем'єрою.
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Фанати поставили трохи більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Чекаємо", "яка красива", "фото супер", " коли чекати урожай?", "Не можу дочекатися", "Мені подобається твоя капелюх".
Ми писали, що солістка популярної групи Kazka Олександра Зарицька показала незвичайні фото і приготувала українцям приємний сюрприз.
Нові знімки Саші вийшли вельми незвичайними і яскравими, вони зроблені з цікавим рожевим фільтром, який надає якоїсь романтичності і легкості. Перед камерою співачка з'явилася в оригінальному вбранні, але найбільше уваги привертає її незвичайна зачіска з кісками.
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