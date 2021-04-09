Українцям пообіцяли ще одну безкоштовну медичну послугу
Про це передають в національній службі здоров'я України.
Нововведення стане доступним з 1 липня 2021 року.
Так, пацієнти з психічними захворюваннями зможуть отримати медичну допомогу вдома після завершення гострого перебігу хвороби.
Мобільна мультидисциплінарна бригада медиків буде виїжджати до пацієнта і працювати з ним за індивідуальним планом лікування.
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Безкоштовними для пацієнта будуть:
- психіатричний огляд і допомога;
- індивідуальний план лікування та реабілітації;
- проведення психодіагностичних тестів;
- контроль за станом, амбулаторні візити до одужання або стійкої ремісії.
Для надання такої медпослуги необхідно мати направлення від лікаря, з якими підписана декларація або від психіатра.
До слова, згідно із законом, прийнятим ще в 2011-му, щороку пенсійний вік збільшувався на півроку
Мова про підвищення пенсійного віку тільки для жінок. У 2021-му відбудеться останній етап, таким чином вік для виходу на заслужений відпочинок з 55 виріс ще на п'ять років, і тепер всі українці будуть виходити на пенсію в 60 років.
Отже, право на отримання пенсії у віці 59 років 6 місяців мають жінки, що народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року. У 60 років на пенсію виходитимуть жінки, що народилися після 1 квітня 1961 року.
Нагадаємо, пенсії в Україні різко обрушаться, в Мінсоцполітики приголомшили цифрами: "зможуть отримувати тільки..."
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