В Україні хочуть скасувати безкоштовний проїзд у транспорті

Про це в ефірі українського телеканалу розповів заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко.

За його словами, у відомстві вже розроблений документ, що передбачає заміну пільг відповідними виплатами.

"Якщо ми говоримо про пільговиків, які проживають в Києві або Харкові, вони мають право доступу як мінімум до 4 видів транспорту-міського, приміського, міжміського і т.д. якщо такий пільговик працює, то він використовує це право на повну.

З іншого боку, якщо людина проживає в сільській місцевості і, по суті, там приміський транспорт працює в режимі 2 або 3 рази на тиждень, то у такої людини в принципі немає доступу до інфраструктури", - зазначив чиновник.

Чиновники на місцях нібито зможуть самі визначати форму такої монетизації, розміри і періодичність виплат залежно від можливостей місцевого бюджету.

Крме того ми писали, що українцям пообіцяли ще одну безкоштовну медичну послугу.

Нововведення стане доступним з 1 липня 2021 року.

Так, пацієнти з психічними захворюваннями зможуть отримати медичну допомогу вдома після завершення гострого перебігу хвороби.

Мобільна мультидисциплінарна бригада медиків буде виїжджати до пацієнта і працювати з ним за індивідуальним планом лікування.

Безкоштовними для пацієнта будуть:

психіатричний огляд і допомога;

індивідуальний план лікування та реабілітації;

проведення психодіагностичних тестів;

контроль за станом, амбулаторні візити до одужання або стійкої ремісії.

Для надання такої медпослуги необхідно мати направлення від лікаря, з якими підписана декларація або від психіатра.

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