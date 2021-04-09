В Україні хочуть скасувати безкоштовний проїзд у транспорті
Про це в ефірі українського телеканалу розповів заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко.
За його словами, у відомстві вже розроблений документ, що передбачає заміну пільг відповідними виплатами.
"Якщо ми говоримо про пільговиків, які проживають в Києві або Харкові, вони мають право доступу як мінімум до 4 видів транспорту-міського, приміського, міжміського і т.д. якщо такий пільговик працює, то він використовує це право на повну.
З іншого боку, якщо людина проживає в сільській місцевості і, по суті, там приміський транспорт працює в режимі 2 або 3 рази на тиждень, то у такої людини в принципі немає доступу до інфраструктури", - зазначив чиновник.
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Чиновники на місцях нібито зможуть самі визначати форму такої монетизації, розміри і періодичність виплат залежно від можливостей місцевого бюджету.
Крме того ми писали, що українцям пообіцяли ще одну безкоштовну медичну послугу.
Нововведення стане доступним з 1 липня 2021 року.
Так, пацієнти з психічними захворюваннями зможуть отримати медичну допомогу вдома після завершення гострого перебігу хвороби.
Мобільна мультидисциплінарна бригада медиків буде виїжджати до пацієнта і працювати з ним за індивідуальним планом лікування.
Безкоштовними для пацієнта будуть:
- психіатричний огляд і допомога;
- індивідуальний план лікування та реабілітації;
- проведення психодіагностичних тестів;
- контроль за станом, амбулаторні візити до одужання або стійкої ремісії.
Для надання такої медпослуги необхідно мати направлення від лікаря, з якими підписана декларація або від психіатра.
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