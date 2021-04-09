Українцям показали розбиті пляшки, нині дорогезної, олії прямо на підлозі популярного супермаркету

У Telegram-каналі "Чорний список" показали фото з супермаркету, де на підлозі лежать пляшки соняшникової олії, яка зараз коштує шалених грошей.

Серед пластикових пляшок видніється і оливкова олія в скляній тарі-частина з них розбилася.

"Навіть полиці тріщать від цих цін на соняшникову олію", - підписав фото автор публікації.

Крім того ми писали, що українцям пообіцяли ще одну безкоштовну медичну послугу.

Нововведення стане доступним з 1 липня 2021 року.

Так, пацієнти з психічними захворюваннями зможуть отримати медичну допомогу вдома після завершення гострого перебігу хвороби.

Мобільна мультидисциплінарна бригада медиків буде виїжджати до пацієнта і працювати з ним за індивідуальним планом лікування.

Безкоштовними для пацієнта будуть:

психіатричний огляд і допомога;

індивідуальний план лікування та реабілітації;

проведення психодіагностичних тестів;

контроль за станом, амбулаторні візити до одужання або стійкої ремісії.

Для надання такої медпослуги необхідно мати направлення від лікаря, з якими підписана декларація або від психіатра.

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