З'явився місячний посівний календар городника на квітень 2021 року
13, 14, 18, 19, 25, 26, 28 квітня в цілому сприятливі числа для посівів і посадок всіх рослин, повідомляє "Зелена садиба".
27 квітня – несприятливий день для посіву, посадки і пересадки будь-яких рослин, згідно місячного посівного календаря городника на квітень 2021.
Сприятливі дні для посівів і посадки рослин у квітні 2021
Картопля, батат, топінамбур краще садити з 28 по 30 Квітня
Морква, пастернак - 25-26 і 28 квітня
Буряк - 28 квітня
Редис, ріпу, редьку-13-14, 18-19, 25-26 і 28 квітня
Петрушку і селеру-18-19, 25-26 і 28 квітня
Цибуля Городня – 28-30 квітня
Цибуля на зелень, шніт –цибуля-13-14, 18-19 і 25-26 квітня
Цибуля порей-13-14, 18-19, 25-26 квітня
Помідори, фізаліс-13-19, 25-26 і 28 квітня
Солодкий і гострий перець-13-14, 18-19 і 25-26 квітня
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Баклажани-13-14, 18-19, 25-26 і 28 квітня
Огірки – 15, 18-19, 25-26 і 28 квітня
Капуста на зберігання (всі види, крім листової) – 13-14, 18-19, 25-26 квітня
Пекінська капуста, листова і рання білокачанна-13-14, 18-19, 25-26 квітня
Кабачки, гарбузи та патисони-13-14, 18-19, 25-26 квітня
Кавуни і дині-13-14, 18-19, 25-26 і 28 квітня
Квасоля, горох, сочевиця, нут, соя – 13-19, 25-26 квітня
Кукурудза, сорго-18-19, 25-26 квітня
Соняшник-13-14, 18-19, 25-26 квітня
Салати-13-14, 18-19, 25-26 квітня
Крес-салат, рукола, гострі салати, листова гірчиця-13-14, 18-19, 25-26 і 28 квітня
Шпинат і щавель-13-14, 18-19, 25-26 квітня
Мангольд-13-14, 18-19, 25-26 квітня
Петрушка, селера, коріандр і кріп– 13-14, 18-19, 25-26 квітня
Пряні трави (базилік, м'ята та ін.) – 13-14, 18-19, 23-26 і 28 квітня
Суниця і полуниця-15-19, 25-26 і 28 квітня
Калина, шипшина, глід-18-22, 26, 28-30 квітня
Виноград - 15-19 і 28 квітня
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