З'явився місячний посівний календар городника на квітень 2021 року

13, 14, 18, 19, 25, 26, 28 квітня в цілому сприятливі числа для посівів і посадок всіх рослин, повідомляє "Зелена садиба".

27 квітня – несприятливий день для посіву, посадки і пересадки будь-яких рослин, згідно місячного посівного календаря городника на квітень 2021.

Сприятливі дні для посівів і посадки рослин у квітні 2021

Картопля, батат, топінамбур краще садити з 28 по 30 Квітня

Морква, пастернак - 25-26 і 28 квітня

Буряк - 28 квітня

Редис, ріпу, редьку-13-14, 18-19, 25-26 і 28 квітня

Петрушку і селеру-18-19, 25-26 і 28 квітня

Цибуля Городня – 28-30 квітня

Цибуля на зелень, шніт –цибуля-13-14, 18-19 і 25-26 квітня

Цибуля порей-13-14, 18-19, 25-26 квітня

Помідори, фізаліс-13-19, 25-26 і 28 квітня

Солодкий і гострий перець-13-14, 18-19 і 25-26 квітня

Баклажани-13-14, 18-19, 25-26 і 28 квітня

Огірки – 15, 18-19, 25-26 і 28 квітня

Капуста на зберігання (всі види, крім листової) – 13-14, 18-19, 25-26 квітня

Пекінська капуста, листова і рання білокачанна-13-14, 18-19, 25-26 квітня

Кабачки, гарбузи та патисони-13-14, 18-19, 25-26 квітня

Кавуни і дині-13-14, 18-19, 25-26 і 28 квітня

Квасоля, горох, сочевиця, нут, соя – 13-19, 25-26 квітня

Кукурудза, сорго-18-19, 25-26 квітня

Соняшник-13-14, 18-19, 25-26 квітня

Салати-13-14, 18-19, 25-26 квітня

Крес-салат, рукола, гострі салати, листова гірчиця-13-14, 18-19, 25-26 і 28 квітня

Шпинат і щавель-13-14, 18-19, 25-26 квітня

Мангольд-13-14, 18-19, 25-26 квітня

Петрушка, селера, коріандр і кріп– 13-14, 18-19, 25-26 квітня

Пряні трави (базилік, м'ята та ін.) – 13-14, 18-19, 23-26 і 28 квітня

Суниця і полуниця-15-19, 25-26 і 28 квітня

Калина, шипшина, глід-18-22, 26, 28-30 квітня

Виноград - 15-19 і 28 квітня

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