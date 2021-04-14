Реєстрація на отримання карантинних виплат для ФОПів та їх співробітників розпочнеться з 19 квітня

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Проводитись виплата восьми тисяч гривень буде через додаток "Дія".

За словами Шмигаля, уряд планує виділити три мільярди гривень на карантинні виплати.





Важливо відзначити, що дату реєстрації перенесли, так як раніше в Кабміні повідомляли, що реєстрація на отримання грошей почнеться 12 квітня.

Крім того ми писали, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль зробив заяву щодо локдауну по всій території України.

"Ситуація з коронавірусом в окремих регіонах залишається напруженою. Але в той же час по окремих областях спостерігаємо зниження кількості нових випадків і госпіталізацій.

Як ми і говорили: закривати всю країну на локдаун зараз немає ніякого сенсу. Місцева влада повинна продовжувати відповідально реагувати на ситуацію у себе в регіоні, а ми всі повинні не розслаблятися і дотримуватися протиепідемічних правил», - заявив Шмигаль.

А ось жорсткий карантин і транспортний локдаун в Києві продовжили до 30 квітня, повідомили в мерії столиці.

Нагадаємо, що українцям піднімуть пенсії, Шмигаль розкрив, у кого і на скільки зростуть виплати: "з 1 липня…»

Як повідомляла Politeka, Шмигаль зробив заяву щодо локдауну по всій Україні:"ситуація напружена".

Також Politeka писала, що у Кабміні хочуть перейти на опалення дровами: деталі законопроекту.