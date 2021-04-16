Великдень-2021 віруючі українці відзначатимуть в умовах карантину 2 травня

Через пандемію коронавірусу в церквах і храмах буде введено ряд обмежень і змінено формат проведення служб, передає "Апостроф".

Святкування Великодня - 2021 в ПЦУ

Православна церква України в 2021 році проведе Великодні богослужіння в тому ж форматі, що і в 2020 році, коли в більшості храмів святкові служби проходили за закритими дверима або в присутності незначної кількості віруючих.

Богослужіння на Великдень - 2021 в УПЦ КП

В Українській Православній Церкві Київського Патріархату повідомили, що масових богослужінь на Великдень-2021 не планується, а паски освячуватимуть на відкритому повітрі.

Великдень - 2021 в УПЦ МП

У 2021 році, як і в минулому році, всі богослужіння будуть проводитися з урахуванням карантинних вимог у сприянні з правоохоронними органами та Міністерством охорони здоров'я.

Крім того ми писали, що ураїнців попередили про "особливий режим" через епідемію коронавірусу.

Про це глава МОЗ повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

Зазначається, що" особливий режим " діятиме на період Великодніх свят.

Глава МОЗ додав, що Британський і Південноафриканський штами коронавірусу "надагресивні", а перебіг хвороби дуже важкий.

"Нам важливо, щоб виконувалися ті обмеження, які є. Звичайно, буде особливий режим. Ми будемо просити, звертатися до громадян, щоб вже почали робити, обмежували контакти по можливості, великі скупчення людей", - підкреслив Степанов.

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