Синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні
Про це повідомляють на сайті Українського гідрометцентру.
У суботу, 17 квітня, дощі накриють західні області, а також Чернігівську, Житомирську, Вінницьку та Київську.
На решті території країни буде сухо і сонячно.
Температура повітря вдень становитиме + 10...+ 13 градусів.
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У неділю, 18 квітня, дощі будуть також у західних областях, крім Волинської та Рівненської.
Середня денна температура складе + 11...+ 13 градусів. У районі, де очікуються дощі, буде значно холодніше.
Крім того ми писали, що в українській столиці критична ситуація з ковидом.
Про це заявив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.
За його словами ліжка в лікарнях для хворих ковидом є, але з киснем ситуація критична.
Фактично щогодини в комунальних установах розгортаються додаткові ліжка. На даний момент ліжковий фонд Києва офіційно становить понад 5 500 ліжок.
Олег Рубан заявив, що вірус почав викликати захворювання, перш за все, у молоді дітей і підлітків.
"Реєструються випадки у людей від 20 до 40 років. Інкубаційний період цього збудника - від 3 до 7 діб. На жаль, на 7-у добу при самолікуванні можуть бути ускладнення, в результаті чого потрібне складне лікування із забезпеченням реанімаційного обладнання", - пояснив Рубан.
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