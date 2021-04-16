18 квітня православні українці відзначають пам'ять мучеників диякона Агафапода і читця Феодула



Раніше цей день називали "Федора", "Федул", "Федул- вітряник ", "Вітряник теплий".

З цього дня починав дути переважно теплий весняний вітер. Навіть говорили: "На Федула розчиняй віконницю" і "прийшов Федул – теплий вітер подув". У цей день можна починати знімати зимове утеплення в будинку, тому що холоди вже не повернуться.

Але вважалося, що вікна в будинок не можна розорювати просто так, без всяких пересторог - відкриваючи їх потрібно було "заговорити", щоб нечись і хвороби не проникли в будинок.

У цей день спостерігали і за погодними прикметами-якщо на дні яру залишилося пляма снігу завбільшки з корову, не більше, то можна було приступати до оранки.

Прикмети 18 квітня

Якщо на околиці все чітко чується-незабаром чекай негоди і вітряної погоди

День теплий 18 квітня і безвітряний, а вночі стає прохолодно-чекай стійкої гарної погоди

Вважається, що саме 18 квітня встановлюються теплі дні, які, тим не менш, можуть перемежовуватися з негодою і дощами

Не можна в будинку лаятися і кричати в цей день

Нагадаємо, що українцям піднімуть пенсії, Шмигаль розкрив, у кого і на скільки зростуть виплати: "з 1 липня…»

Як повідомляла Politeka, Шмигаль зробив заяву щодо локдауну по всій Україні:"ситуація напружена".

Також Politeka писала, що у Кабміні хочуть перейти на опалення дровами: деталі законопроекту.