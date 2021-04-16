Похвала Пресвятої Богородиці або Субота Акафіста відзначають цього року 17 квітня
Православне свято, присвячене прославлянню Божої Матері випадає на суботу п'ятого тижня Великого посту.
Головні традиції
У цей день священнослужителі рекомендують відвідати службу, помолитися і оспівати хвалу Божої Матері.
У тексті акафіста до Богородиці звертаються словом "взбранная", що в перекладі з церковнослов'янської означає"непереможна".
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Що не можна робити в суботу Акафіста
У суботу п'ятого тижня Великого посту віруючим дозволяється варена і тушкована їжа з рослинним маслом, а також трохи вина. М'ясо, риба, яйця, молоко залишаються під забороною.
У цей день заборонено сваритися, лаятися і допускати будь-які негативні емоції.
Також, за канонами Великого посту, в цей період не можна вінчатися, виконувати подружній обов'язок, віддаватися ліні, веселощам і гучним розвагам.
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З цього дня починав дути переважно теплий весняний вітер. Навіть говорили:" на Федула розчиняй віконницю " і "прийшов Федул – теплий вітер подув". У цей день можна починати знімати зимове утеплення в будинку, тому що холоди вже не повернуться.
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