Українцям розповіли, коли вже нарешті прийде довгоочікуване тепло

Так, синоптики прогнозують, що вихідні будуть дощовими, з температурою +9+13 вдень і +2+5 вночі.

Така ж погода, місцями з грозами і зливами, буде в країні до середи, 21 квітня.

А з четверга 22 квітня і до наступної неділі температура почне поступово підвищуватися з +16 до +21 градуса.

По-справжньому тепло найімовірніше буде вже на наступних вихідних 24-25 квітня.

Крім того, 18 квітня православні українці відзначають пам'ять мучеників диякона Агафапода і читця Феодула



Раніше цей день називали "Федора", "Федора-анемона", "Федул", "Федул-анемонік", "Федули-анемоніки", "Анемонік теплий".

З цього дня починав дути переважно теплий весняний вітер. Навіть говорили:" на Федула розчиняй віконницю "і"прийшов Федул – теплий вітер подув". У цей день можна починати знімати зимове утеплення в будинку, тому що холоди вже не повернуться.

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