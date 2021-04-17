Українцям розповіли, коли вже нарешті прийде довгоочікуване тепло
Синоптики Gismeteo дали прогноз.
Так, синоптики прогнозують, що вихідні будуть дощовими, з температурою +9+13 вдень і +2+5 вночі.
Така ж погода, місцями з грозами і зливами, буде в країні до середи, 21 квітня.
А з четверга 22 квітня і до наступної неділі температура почне поступово підвищуватися з +16 до +21 градуса.
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По-справжньому тепло найімовірніше буде вже на наступних вихідних 24-25 квітня.
Крім того, 18 квітня православні українці відзначають пам'ять мучеників диякона Агафапода і читця Феодула
Раніше цей день називали "Федора", "Федора-анемона", "Федул", "Федул-анемонік", "Федули-анемоніки", "Анемонік теплий".
З цього дня починав дути переважно теплий весняний вітер. Навіть говорили:" на Федула розчиняй віконницю "і"прийшов Федул – теплий вітер подув". У цей день можна починати знімати зимове утеплення в будинку, тому що холоди вже не повернуться.
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