В Україні зросли штрафи за помилковий виклик рятувальників, поліції та швидкої
Документ був опублікований у виданні "Голос України".
Завідомо неправдивий виклик аварійно-рятувального формування, поліції, екстреної медичної допомоги загрожує штрафом від 50 до 200 неоподатковуваних податком мінімумів доходів (850-3400 грн).
Невиконання приписів, розпоряджень і постанов посадових осіб у сфері техногенної та пожежної безпеки, або створення перешкод для їх діяльності планують карати штрафом для посадових осіб і ФОП від 100 до 200 НМДГ - це 1700-3400 грн.
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Вчинене повторно протягом року, загрожує штрафом посадовим особам та ФОП у розмірі від 200 до 300 таких мінімумів. Це 3400-5100 грн.
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Раніше цей день називали "Федора", "Федора-анемона", "Федул", "Федул-анемонік", "Федули-анемоніки", "Анемонік теплий".
З цього дня починав дути переважно теплий весняний вітер. Навіть говорили:" на Федула розчиняй віконницю "і"прийшов Федул – теплий вітер подув". У цей день можна починати знімати зимове утеплення в будинку, тому що холоди вже не повернуться.
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