За два тижні до святкування Великодня, в Україні 19 квітня починається Вербний тиждень

Великдень цього року припадає на 2 травня.

У Вербну неділю , 25 квітня, віруючі згадують Вхід Господній в Єрусалим.

Віруючі в цей день відвідують нічну або ранкову службу і освячують квітучі гілочки верби.

Гілочками будинку слуг б'ють рідних, примовляючи: "Не я б'ю, верба б'є. Будь великим, як верба, здоровим, як вода і багатим, як земля".

Що не можна робити у Вербний тиждень

прийнято утримуватися від їжі тваринного походження;

заборонено лаятися, лихословити;

на Вербну неділю забороняється шити і в'язати, під забороною домашні роботи і прибирання.

До слова, в Україні зросли штрафи за помилковий виклик рятувальників, поліції та швидкої.