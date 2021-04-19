За два тижні до святкування Великодня, в Україні 19 квітня починається Вербний тиждень
Великдень цього року припадає на 2 травня.
У Вербну неділю , 25 квітня, віруючі згадують Вхід Господній в Єрусалим.
Віруючі в цей день відвідують нічну або ранкову службу і освячують квітучі гілочки верби.
Гілочками будинку слуг б'ють рідних, примовляючи: "Не я б'ю, верба б'є. Будь великим, як верба, здоровим, як вода і багатим, як земля".
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Що не можна робити у Вербний тиждень
прийнято утримуватися від їжі тваринного походження;
заборонено лаятися, лихословити;
на Вербну неділю забороняється шити і в'язати, під забороною домашні роботи і прибирання.
До слова, в Україні зросли штрафи за помилковий виклик рятувальників, поліції та швидкої.
Завідомо неправдивий виклик аварійно-рятувального формування, поліції, екстреної медичної допомоги загрожує штрафом від 50 до 200 неоподатковуваних податком мінімумів доходів (850-3400 грн).
Невиконання приписів, розпоряджень і постанов посадових осіб у сфері техногенної та пожежної безпеки, або створення перешкод для їх діяльності планують карати штрафом для посадових осіб і ФОП від 100 до 200 НМДГ - це 1700-3400 грн.
Вчинене повторно протягом року, загрожує штрафом посадовим особам та ФОП у розмірі від 200 до 300 таких мінімумів. Це 3400-5100 грн.
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