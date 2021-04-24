Кілька українських областей незабаром вийдуть з "червоної" зони карантину
Про це заявив головний санлікар України Віктор Ляшко.
За його словами, Київ і ще 5 областей повинні вийти з "червоної" зони" з дня на день".
"За нашими прогнозами протягом наступного тижня виходитимуть з червоного рівня Львівська, місто Київ (з дня в день), Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області", - написав головний санлікар України у Фейсбук.
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Сходити до церкви буде важко: синоптики приголомшили прогнозом погоди на Вербну неділю
Раніше ми писали, що Вербна неділя в 2021 році не порадує українців хорошою погодою.
У центральних областях та на сході можливі незначні дощі, на півдні України - без опадів, написала синоптик Наталка Діденко.
"З усіх вихідних найкомфортнішою буде погода на сході України в неділю - сонячно і тепло, до +12 +14 градусів. Також тепло буде в південній частині - до + 13 + 15 градусів. А ось Захід, Північ, значна частина центральних областей потраплять в холодну повітряну масу, вдень всього +7 + 12градусів", - повідомляє синоптик.
У суботу-неділю, за винятком Південної частини, вночі велика ймовірність заморозків.
В українській столиці вранці 24 квітня можливий мокрий сніг. На вихідних переважатиме холодна погода з ймовірними нічними заморозками.
Вдень очікується + 7 + 9 градусів.
"Потепління почнеться з найближчої середи!",- порадувала Діденко.
Нагадаємо, Ляшко вирішив засмутити українців, які зібралися на курорти: "плануйте відпустку в...".
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