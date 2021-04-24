Лікар заявила, що після Великодня ситуація з ковидом зміниться
Про це в ефірі "Апостроф Live" розповіла лікар-пульмонолог Світлана Гук.
У той же час Світлана зазначила, що українці в будь-якому випадку святкуватимуть травневі прадники і Великдень.
"У нас немає якоїсь системи, яка відстежувала б або якось карала, щоб цей локдаун дійсно виконувався. Люди підуть в парки, вони запросять гостей. І що б ти їм не говорив, все одно будуть шашлики і святкування з обіймами, биття яєць. Ми, як лікарі, розуміємо, що зараз у нас перепочинок і чекаємо на наступний підйом. Такі ось робочі моменти", - заявила лікар-пульмонолог Світлана Гук.
На думку лікаря, в Україні потрібно було продовжувати локдаун, так як лікарні зараз заповнені.
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"Я вважаю, що на свята треба було продовжувати локдаун. Я розумію, що не буде ніяких рейдів і покарань. За маски, здається, жодного штрафу не було, правда ж? Але тим не менш, мені здається, що позиція повинна бути не виховною.
Треба оцінювати, що зараз у лікарнях заповнені 95% ліжок. Трішечки відпустіть ці гальма, і знову буде більше 100. Тут повинна грати совість кожного громадянина. Навіть в сім'ї, коли зустрічаються десять чоловік, то це начебто і небагато. Але кожен з них може бути тим джерелом, який заразить всю компанію, а вона розійдеться по своїх домівках. Кожен раз саме так і відбувається. Ці свята не будуть винятком", - каже лікар.
Крім того ми писали, що кілька українських областей незабаром вийдуть з "червоної" зони карантину.
Про це заявив головний санлікар України Віктор Ляшко.
За його словами, Київ і ще 5 областей повинні вийти з "червоної" зони "з дня на день".
"За нашими прогнозами протягом наступного тижня виходитимуть з червоного рівня Львівська, місто Київ (з дня в день), Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області", - написав головний санлікар України у Фейсбук.
Нагадаємо, Ляшко вирішив засмутити українців, які зібралися на курорти: "плануйте відпустку в...".
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