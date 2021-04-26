Імунолог прокоментував ситуацію з ковідом в Україні

Своєю думкою поділився в ефірі українського телеканалу імунолог Борис Донський.

За його словам припиняється паніка, пов'язана з поширенням коронавірусної інфекції.

"Вже паніка зійшла, і переважна більшість людей, у яких немає яскраво виражених симптомів, не звертаються за допомогою, не займають ліжка, тому ліжка служать для розміщення важких пацієнтів. Всі вже зрозуміли, що у більшості, якщо ви не входите в групу ризику, буде протікання прийнятне", – сказав Донський.

Імунолог зазначив, що люди не завантажують лікарні, тому що проінформовані.

"Таким чином, велика кількість людей не потрапляє в лікарню і не завантажує медичну систему... Це дуже добре, що люди інформовані. Однак велика кількість людей потрапляє, і фактично ми знали, що у трьох чвертей так і буде – це вік, супутні захворювання, ВІЛ, діабет. Саме серед цих людей раціональніше всього було б провести профілактичну вакцинацію", - пояснив Донський.

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Весна в 2021 році видалася напрочуд холодною і дощовою. Однак, за прогнозом синоптика, до кінця квітня температура почне впевнено підвищуватися, а опади стануть короткочасними і не такими частими.

«У першій декаді травня очікується дуже тепла погода. Цього року ми святкуємо Великдень 2 травня, тому ймовірно погода буде хороша", - розповів синоптик.