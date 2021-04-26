Імунолог прокоментував ситуацію з ковідом в Україні
Своєю думкою поділився в ефірі українського телеканалу імунолог Борис Донський.
За його словам припиняється паніка, пов'язана з поширенням коронавірусної інфекції.
"Вже паніка зійшла, і переважна більшість людей, у яких немає яскраво виражених симптомів, не звертаються за допомогою, не займають ліжка, тому ліжка служать для розміщення важких пацієнтів. Всі вже зрозуміли, що у більшості, якщо ви не входите в групу ризику, буде протікання прийнятне", – сказав Донський.
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Кароль на світському рауті спровокувала чутки про свій роман: "А нашого Дана Тіна запросила?"
Дорофєєва показала, що творилося за кадром "Голосу країни", зробивши зізнання перед суперфіналом: "Вирішальний момент"
Позитив з "Время и Стекло" підтвердив чутки про розлучення з подружкою Каменських, були разом 15 років: "Нам треба поговорити з…"
Дженніфер Лопес у блискучій сукні з химерними вирізами затьмарила всіх на червоній доріжці: пікантні кадри
Імунолог зазначив, що люди не завантажують лікарні, тому що проінформовані.
"Таким чином, велика кількість людей не потрапляє в лікарню і не завантажує медичну систему... Це дуже добре, що люди інформовані. Однак велика кількість людей потрапляє, і фактично ми знали, що у трьох чвертей так і буде – це вік, супутні захворювання, ВІЛ, діабет. Саме серед цих людей раціональніше всього було б провести профілактичну вакцинацію", - пояснив Донський.
Крім того, ми писали, що українців чекає теплий Великдень зі сприятливими погодними умовами
Весна в 2021 році видалася напрочуд холодною і дощовою. Однак, за прогнозом синоптика, до кінця квітня температура почне впевнено підвищуватися, а опади стануть короткочасними і не такими частими.
«У першій декаді травня очікується дуже тепла погода. Цього року ми святкуємо Великдень 2 травня, тому ймовірно погода буде хороша", - розповів синоптик.
До слова, чоловік з сокирою влаштував погром в АТБ, відео: "тепер за все заплатить".
Як повідомляла Politeka, у центрі Києва жорстоко побили відомого телеведучого, понівечивши обличчя: фото потерпілого.
Також Politeka писала, що буря з градом пронеслася по Україні: з'явилися кадри страшної стихії.