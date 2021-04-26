ПЦУ повинна отримати Благодатний вогонь на Великдень-2021

Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Київський Епіфаній в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми не будемо замовляти чартерний літак. Але як в минулому році, так і в цьому році ті компанії, які будуть здійснювати якісь перельоти в цей час, це можуть бути технічні якісь, і вони пообіцяли, що в цьому році також доставлять нам Святе світло, Благодатний вогонь, як ми називаємо. Можливо, не в той час, коли ми хотіли, ввечері, відразу через кілька годин", – заявив предстоятель ПЦУ.





За словами Епіфанія, Благодатний вогонь в Україну може прибути вранці в неділю, 2 травня - його обов'язково поширять по Україні.

Крім того, ми писали, що українців чекає теплий Великдень зі сприятливими погодними умовами

Весна в 2021 році видалася напрочуд холодною і дощовою. Однак, за прогнозом синоптика, до кінця квітня температура почне впевнено підвищуватися, а опади стануть короткочасними і не такими частими.

«У першій декаді травня очікується дуже тепла погода. Цього року ми святкуємо Великдень 2 травня, тому ймовірно погода буде хороша", - розповів синоптик.