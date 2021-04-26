ПЦУ повинна отримати Благодатний вогонь на Великдень-2021
Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Київський Епіфаній в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Ми не будемо замовляти чартерний літак. Але як в минулому році, так і в цьому році ті компанії, які будуть здійснювати якісь перельоти в цей час, це можуть бути технічні якісь, і вони пообіцяли, що в цьому році також доставлять нам Святе світло, Благодатний вогонь, як ми називаємо. Можливо, не в той час, коли ми хотіли, ввечері, відразу через кілька годин", – заявив предстоятель ПЦУ.
За словами Епіфанія, Благодатний вогонь в Україну може прибути вранці в неділю, 2 травня - його обов'язково поширять по Україні.
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Каменських показала, чим займається з Потапом в спальні після довгої розлуки: "і без дітей? Адже вже..."
"А що з Тіною?": Кароль без косметики і в розтягнутій кофті підловили на вулиці, співачка стурбувала виглядом
Раптово обірвалося життя відомого актора: вдова повідомила причину смерті і подробиці
Олена Кравець похвалилася, як підросли її двійнята, яких вона довго приховувала: "Барабашки мої"
Крім того, ми писали, що українців чекає теплий Великдень зі сприятливими погодними умовами
Весна в 2021 році видалася напрочуд холодною і дощовою. Однак, за прогнозом синоптика, до кінця квітня температура почне впевнено підвищуватися, а опади стануть короткочасними і не такими частими.
«У першій декаді травня очікується дуже тепла погода. Цього року ми святкуємо Великдень 2 травня, тому ймовірно погода буде хороша", - розповів синоптик.
До слова, чоловік з сокирою влаштував погром в АТБ, відео: "тепер за все заплатить".
Як повідомляла Politeka, у центрі Києва жорстоко побили відомого телеведучого, понівечивши обличчя: фото потерпілого.
Також Politeka писала, що буря з градом пронеслася по Україні: з'явилися кадри страшної стихії.