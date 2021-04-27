Експерти дали кілька рекомендацій, як заощадити на великодньому кошику
В Інституті аграрної економіки пропонують купувати менше м'ясних продуктів і сиру, так як вони найдорожчі, також вартість залежить і від місця покупки, передає "Апостроф".
"На Бессарабському ринку у віп-відділах вам тільки одна паска обійдеться в 500 грн. Ви також можете купити там дорогий імпортний сир або м'ясні вироби. Так, у великодньому кошику повинна бути ковбаса і м'ясопродукти, але ж не сказано, що ковбаса повинна бути такого-то якості і виду. Кожен буде купувати ті продукти і такої якості, які їм дозволить їх фінансове становище", - говорить глава Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
За словами експертів, Великодній кошик цього року обійдеться українець у 900 гривень.
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Але якщо брати лише основні продукти: паску, яйця, ковбасу, сало, хрін і цукор - це може коштувати всього 270 гривень.
Фахівці кажуть, що цього року через карантинні обмеження люди не підуть до церкви святити продукти, тому від багатьох продуктів можна відмовитися.
"А в домашніх умовах можна залишити все по мінімуму або замінити іншими, більш дешевими продуктами", - заявив економічний експерт Олексій Дорошенко.
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