Експерти дали кілька рекомендацій, як заощадити на великодньому кошику

В Інституті аграрної економіки пропонують купувати менше м'ясних продуктів і сиру, так як вони найдорожчі, також вартість залежить і від місця покупки, передає "Апостроф".

"На Бессарабському ринку у віп-відділах вам тільки одна паска обійдеться в 500 грн. Ви також можете купити там дорогий імпортний сир або м'ясні вироби. Так, у великодньому кошику повинна бути ковбаса і м'ясопродукти, але ж не сказано, що ковбаса повинна бути такого-то якості і виду. Кожен буде купувати ті продукти і такої якості, які їм дозволить їх фінансове становище", - говорить глава Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За словами експертів, Великодній кошик цього року обійдеться українець у 900 гривень.

Але якщо брати лише основні продукти: паску, яйця, ковбасу, сало, хрін і цукор - це може коштувати всього 270 гривень.

Фахівці кажуть, що цього року через карантинні обмеження люди не підуть до церкви святити продукти, тому від багатьох продуктів можна відмовитися.

"А в домашніх умовах можна залишити все по мінімуму або замінити іншими, більш дешевими продуктами", - заявив економічний експерт Олексій Дорошенко.

Раніше ми писали, що ПЦУ повинна отримати Благодатний вогонь на Великдень-2021

Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Київський Епіфаній.

За словами Епіфанія, Благодатний вогонь в Україну може прибути вранці в неділю, 2 травня - його обов'язково поширять по Україні.