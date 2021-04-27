Українців найближчим часом порадує хороша погода, але не довго
Про це в ефірі українського телеканалу заявила начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру Тетяна Адаменко.
Так, в Україні на Великдень очікується потепління, але спеки не буде, також очікується дощ.
"Весь залишок квітня буде характерний нестійкою погодою, періодичними дощами по всій території, невисокими температурами +12...+14, при відсутності хмарності можливо +16...+18.
Таке спокійне завершення квітня і не дуже теплий початок травня", - зазначила Тетяна.
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Раніше ми писали, що експерти дали кілька рекомендацій, як заощадити на великодньому кошику .
В Інституті аграрної економіки пропонують купувати менше м'ясних продуктів і сиру, так як вони найдорожчі, також вартість залежить і від місця покупки.
За словами експертів, Великодній кошик цього року обійдеться українець у 900 гривень.
Але якщо брати лише основні продукти: паску, яйця, ковбасу, сало, хрін і цукор - це може коштувати всього 270 гривень.
Фахівці кажуть, що цього року через карантинні обмеження люди не підуть до церкви святити продукти, тому від багатьох продуктів можна відмовитися.
"А в домашніх умовах можна залишити все по мінімуму або замінити іншими, більш дешевими продуктами", - заявив економічний експерт Олексій Дорошенко.
Нагадаємо, Ляшко звернувся до українців з важливою заявою щодо локдауну: "Травневі та великодні свята…»
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