Українців найближчим часом порадує хороша погода, але не довго

Про це в ефірі українського телеканалу заявила начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру Тетяна Адаменко.

Так, в Україні на Великдень очікується потепління, але спеки не буде, також очікується дощ.

"Весь залишок квітня буде характерний нестійкою погодою, періодичними дощами по всій території, невисокими температурами +12...+14, при відсутності хмарності можливо +16...+18.

Таке спокійне завершення квітня і не дуже теплий початок травня", - зазначила Тетяна.

Раніше ми писали, що експерти дали кілька рекомендацій, як заощадити на великодньому кошику .

В Інституті аграрної економіки пропонують купувати менше м'ясних продуктів і сиру, так як вони найдорожчі, також вартість залежить і від місця покупки.

За словами експертів, Великодній кошик цього року обійдеться українець у 900 гривень.

Але якщо брати лише основні продукти: паску, яйця, ковбасу, сало, хрін і цукор - це може коштувати всього 270 гривень.

Фахівці кажуть, що цього року через карантинні обмеження люди не підуть до церкви святити продукти, тому від багатьох продуктів можна відмовитися.

"А в домашніх умовах можна залишити все по мінімуму або замінити іншими, більш дешевими продуктами", - заявив економічний експерт Олексій Дорошенко.