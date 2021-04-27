Українці розповіли, що необхідно покласти у Великодній кошик
Обов'язково повинен бути паска (паска) і крашанки або писанки.
За бажанням можна взяти м'ясо, сало і копченості, сири, кагор, сіль і хрін
Що краще не брати до церкви: алкоголь (горілка, пиво, коньяк і т.п), кров'яна ковбаса, матеріальні предмети, вода - оскільки для освячення води є інші свята, ікони, хрестики - для їх освячення також є інші дні.
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Крім того ми писали, що експерти дали кілька рекомендацій, як заощадити на великодньому кошику.
В Інституті аграрної економіки пропонують купувати менше м'ясних продуктів і сиру, так як вони найдорожчі, також вартість залежить і від місця покупки.
За словами експертів, Великодній кошик цього року обійдеться українець у 900 гривень.
Але якщо брати лише основні продукти: паску, яйця, ковбасу, сало, хрін і цукор - це може коштувати всього 270 гривень.
Фахівці кажуть, що цього року через карантинні обмеження люди не підуть до церкви святити продукти, тому від багатьох продуктів можна відмовитися.
"А в домашніх умовах можна залишити все по мінімуму або замінити іншими, більш дешевими продуктами", - заявив економічний експерт Олексій Дорошенко.
Нагадаємо, Ляшко звернувся до українців з важливою заявою щодо локдауну: "Травневі та великодні свята…»
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