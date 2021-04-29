Грози насуваються на територію України

Про це розповіли в Українському гідрометцентрі.

29-го квітня очікується сонячний день майже на всій території країни. Температура в четвер буде +15+17, а вночі +1+3, на північному сході заморозки до -3 градусів.





30 квітня очікується грозова стихія на заході, півночі, в Житомирській та Вінницькій областях. Температура вдень від +14 до +19 градусів, а вночі+6 + 10.

У Києві в п'ятницю буде + 17 +19 градусів, вночі від +9 до + 11 тепла, очікується гроза.

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Весна в 2021 році видалася напрочуд холодною і дощовою. Однак, за прогнозом синоптика, до кінця квітня температура почне впевнено підвищуватися, а опади стануть короткочасними і не такими частими.

«У першій декаді травня очікується дуже тепла погода. Цього року ми святкуємо Великдень 2 травня, тому ймовірно погода буде хороша", - розповів синоптик.