Шість знаків Зодіаку забудуть про"чорну смугу" після Великодня

Астрологи розповіли, яких знаків Зодіаку очікує сприятливий день 2 травня, пише Астрозодіак.

Терези

2 травня-сприятливий день для творчості, а також будь-яких занять, які вимагають фантазії. Ви зможете швидко домогтися успіху в нових справах.

Лев

У цей день не потрібно братися за те, з чим не можете впоратися. Цей підхід допоможе уникнути багатьох проблем.

Рак

У першій половині дня потрібно зайнятися вирішенням серйозних справ і важливих завдань. У цей день можливі приємні сюрпризи, несподівані події та зустрічі.

Риби

2 травня ви зможете домогтися успіху там, де не впоралися інші. У цей день вірогідні грошові надходження, які виявляться дуже ДО РЕЧІ.

Стрілець

Вже з ранку ви зможете впоратися з проблемами, які раніше здавалися нерозв'язними ,а також можливі грошові надходження.

Телець

Ранок вам слід використовувати для важливих справ - буде сприятливий день для роботи і творчості.

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Весна в 2021 році видалася напрочуд холодною і дощовою. Однак, за прогнозом синоптика, до кінця квітня температура почне впевнено підвищуватися, а опади стануть короткочасними і не такими частими.

«У першій декаді травня очікується дуже тепла погода. Цього року ми святкуємо Великдень 2 травня, тому ймовірно погода буде хороша", - розповів синоптик.