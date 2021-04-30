Страсна п'ятниця є найсуворішим днем Великого посту
У 2021 році він припадає на 30 Квітня за два дні до Великодня.
У цей день віруючі просять Всевишнього про прощення гріхів.
Молитва про прощення гріхів
Господи Всевишній, Почуй мене, раба Божого (власне ім'я), прости мені мої гріхи, бо щиро я в них каюся. Дозволь мені працювати старанно і вести праведне життя відповідно до заповідей Твоїх. Даруй мені можливість підносити тобі молитви, бути добрим словом і ділом по відношенню до інших. Навчи мене, як утриматися від бісівських спокус, щоб нічого поганого не робити і нікому не нашкодити. Прошу у тебе вибачення і поради. Амінь.
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У цей день віруючим потрібно виключити будь-який негатив, сварки і конфлікти.
Крім того ми писали, що експерти дали кілька рекомендацій, як заощадити на великодньому кошику.
В Інституті аграрної економіки пропонують купувати менше м'ясних продуктів і сиру, так як вони найдорожчі, також вартість залежить і від місця покупки.
За словами експертів, Великодній кошик цього року обійдеться українець у 900 гривень.
Але якщо брати лише основні продукти: паску, яйця, ковбасу, сало, хрін і цукор - це може коштувати всього 270 гривень.
Фахівці кажуть, що цього року через карантинні обмеження люди не підуть до церкви святити продукти, тому від багатьох продуктів можна відмовитися.
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