Радник голови офісу президента Михайло Подоляк підтвердив звільнення Юлії Мендель з посади прессекретаря президента України

Про це повідомляє видання "Бабель".

Подоляк добавив, що Мендель поки продовжує виконувати обов'язки спікера президента "тимчасово, поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи ОП".

А потім, зазначив він, вона зосередиться на "роботі по взаємодії з іноземними ЗМІ" і буде працювати радником з міжнародних комунікацій.

Крім того, днями Андрія Коболєва звільнили з посади голови НАК Нафтогаз України.

Про це повідомила народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі.

"Щойно на Кабміні звільнили Андрія Коболєва з посади голови НАК Нафтогаз України. Нарешті", - повідомила нардеп.

Посаду голови правління НАК» Нафтогаз України " Коболєв обіймав з 26 березня 2014 року.

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