Радник голови офісу президента Михайло Подоляк підтвердив звільнення Юлії Мендель з посади прессекретаря президента України
Про це повідомляє видання "Бабель".
Подоляк добавив, що Мендель поки продовжує виконувати обов'язки спікера президента "тимчасово, поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи ОП".
А потім, зазначив він, вона зосередиться на "роботі по взаємодії з іноземними ЗМІ" і буде працювати радником з міжнародних комунікацій.
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Крім того, днями Андрія Коболєва звільнили з посади голови НАК Нафтогаз України.
Про це повідомила народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі.
"Щойно на Кабміні звільнили Андрія Коболєва з посади голови НАК Нафтогаз України. Нарешті", - повідомила нардеп.
Посаду голови правління НАК» Нафтогаз України " Коболєв обіймав з 26 березня 2014 року.
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