Відома українська співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", поділилася сміливим фото в прозорому халатику

Слава Камінська зараз активно будує свою сольну кар'єру, після розпаду популярної групи "НеАнгели", повідомляє Politeka.net. Паралельно красуня веде свій Instagram, де не тільки ділиться кадрами зі свого життя, але і показує гарячі знімки.

Так, цього разу співачка розмістила чорно-біле фото, поставши в прозорому халатику, крізь який пробивалася крихітна білизна. Камінська сіла зверху на напівголого красеня, що лежав на ліжку і погладила руками його груди.

"Не пасками єдиними...", - написала Слава, згадавши про Великдень, який святкувався другого травня. Тим самим зірка спровокувала скандал в мережі.

За 16 годин публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Слава, роби вже щось, він не дихає", " тьху , тьху, тьху...привидівся на фото Ваш колишній)))😂", " святі угодники! Жінка🤣 😅 🙈", " навіщо свято паскудити😮", " тема пасок не розкрита!😂 ", "Груба, обезбашена вульгарна))) Але, "ніщо не вічне під місяцем""," на колишнього схожий😁", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Слава Камінська з 2014 по 2019 рік була одружена з пластичним хірургом Едгаром Камінським, від якого вона народила двох дітей.

У рубриці "Кава з перцем" програми "Зірковий шлях" лікар розповів, що причинами розриву стали ревнощі і постійне бажання до вдосконалення зовнішності Камінської, але та не погодилася з колишнім.

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" в безсоромному купальнику показала свої "кульки" максимально близько: "до літа готова на всі 100"

Як повідомляла Politeka, мокра Камінська з "НеАнгелів" у відвертому купальнику заінтригувала змінами: "Чорт, що це?"

Також Politeka писала, Слава Камінська з " НеАнгелів "потрапила в біду прямо в аеропорту, що сталося:" бережіть свої..."