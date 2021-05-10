Дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк показала спекотне фото на яхті

Як повідомляє Politeka.net, дружина популярного українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Дівчина досить швидко зв'язала себе узами шлюбу із зоряним красенем після того, як він пішов від дружини з двома дітьми, проживши разом понад 12 років. Тепер же, судячи з фото в соцмережах, Вова щасливий у шлюбі з новою коханою.

Нещодавно у своєму мікроблозі Христина показала яскраве фото з відпочинку в Єгипті, на якому зображена на яхті. На новому знімку красуня позує сидячи в екстравагантній позі з широко розсунутими ногами. Перед камерою вона з'явилася в стильному купальнику цікавого фасону, який красиво підкреслив ідеальну фігуру і спокусливе декольте. Волосся красуні зібрані на потилиці, а на її обличчі модні сонцезахисні окуляри, вона не дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Горняк написала: "Живу в моменті". А шанувальники тут же почали активно обговорювати знімок, засинаючи дівчину компліментами в коментарях. "Вау!", "Ідеальна", "Захоплююся!", "Купальник вогонь", "Фігура вогонь", "Цей купальник просто лав", "Я хочу такий купальник", - пишуть захоплені користувачі під фото Христини.

Нагадаємо, Дружина Остапчука зізналася у своїй залежності, викликавши ажіотаж: "Привіт, я Христина, і я...."

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