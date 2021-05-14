Кіт ефектно вистрибнув з п'ятого поверху на якому розгорілася пожежа
Вражаючу здатність кота приземлятися на чотири лапи після стрибка з п'ятого поверху здивувало користувачів мережі.
Відео зняли співробітники пожежного управління в Чикаго.
Спочатку кіт перевірив лапами стіну, а потім ефектно стрибнув вниз. Люди злякалися і закричали від страху, але, на щастя, пухнастик приземлився на ділянку м'якої трави, відскочив від землі і зник.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
На берег вимило чорну істоту з гострими зубами: фото глибоководного монстра
Олена Кравець, помінявши роботу і зовнішність, зважилася на одкровення: "Я не зобов'язана нікому нічим, крім..."
"Був конфлікт": сім'я Кузьми Скрябіна заборонила зірці "Голосу країни" виконувати його пісні
Настя Каменських в міні-бікіні змусила чоловіків заздрити Потапу: "Найсмачніша Баунті"
Відео можна побачити тут.
Раніше ми писали, що в деяких регіонах України продовжили навчальний рік
У Міносвіти повідомляли, що українські школи можуть продовжити навчальний рік на Червень через карантин. Однак у освітніх установ зараз широкі автономні повноваження, і різні школи теоретично можуть встановити різні терміни закінчення навчального року навіть в одному і тому ж регіоні.
Так, учні шкіл у Сумах, Черкасах, Хмельницькому та Кропивницькому продовжуватимуть відвідувати навчальні заклади у червні.
Навчальний рік там продовжили до 11, 8, 11 і до 14 червня відповідно.
Нагадаємо, ракета потрапила в 13-поверховий житловий будинок: конфлікт Ізраїлю і Палестини не вщухає, відео.
Як повідомляла Politeka, підпалюють синагоги і магазини: масові заворушення спалахнули в Ізраїлі, кадри.
Також Politeka писала, що на репетиції параду Перемоги в Росії сталася НП, відео.