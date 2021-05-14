Кіт ефектно вистрибнув з п'ятого поверху на якому розгорілася пожежа

Вражаючу здатність кота приземлятися на чотири лапи після стрибка з п'ятого поверху здивувало користувачів мережі.

Відео зняли співробітники пожежного управління в Чикаго.

Спочатку кіт перевірив лапами стіну, а потім ефектно стрибнув вниз. Люди злякалися і закричали від страху, але, на щастя, пухнастик приземлився на ділянку м'якої трави, відскочив від землі і зник.

Відео можна побачити тут.

Раніше ми писали, що в деяких регіонах України продовжили навчальний рік

У Міносвіти повідомляли, що українські школи можуть продовжити навчальний рік на Червень через карантин. Однак у освітніх установ зараз широкі автономні повноваження, і різні школи теоретично можуть встановити різні терміни закінчення навчального року навіть в одному і тому ж регіоні.

Так, учні шкіл у Сумах, Черкасах, Хмельницькому та Кропивницькому продовжуватимуть відвідувати навчальні заклади у червні.

Навчальний рік там продовжили до 11, 8, 11 і до 14 червня відповідно.

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