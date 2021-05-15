Розвідниця з ЗСУ Ольга Гранецька померла в госпіталі після боротьби з важкою хворобою

Життя снайпера з Вінниці обірвалося в Києві в п'ятницю, 14 травня, передає «Суспільне» з посиланням на волонтера Юлію Щербань. Вона розповіла, що Ольга майже рік боролася з гострим лейкозом, проте врешті-решт хвороба взяла гору.

За словами волонтера, Ольга мріяла про перемогу України у війні на Донбасі. Через свою хворобу молодій військовій довелося перенести кілька операцій, проте вона щоразу після них поверталася на фронт.

Незважаючи на зусилля лікарів, кілька днів тому стан Ольги погіршився: температура піднялася до 39 градусів і трималася шість днів.

"Дівчата, які там були, "виганяли" її на лікування. А вона говорила: - у мене ще недороблені справи". Вона хотіла, щоб все було так, як треба", - поділилася спогадом Юлія.

З 2017 року Ольга була снайпером-розвідницею в першій розвідроті 131 окремого розвідувального батальйону на Донбасі. З початку війни вона сама хотіла потрапити на фронт.

У військової залишилися мати і дві сестри. Рідні та близькі проведуть її в останню путь у Вінниці 16 травня.

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