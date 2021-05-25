Не стало відомого українського актора театру і кіно Ярослава Гаврилюка

Сумну новину на своїй сторінці в Фейсбук повідомив журналіст Олег Вергеліс. За його словами, артист пішов з життя після довгої і важкої боротьби з коронавірусом. 29 жовтня акторові мало виповнитися 70 років.

"Щирі співчуття рідним, близький, колегам Ярослава Дмитровича. Світла пам'ять світлій людині, видатному українському акторові ... Навік у пам'яті і в серці...", - написав Вергеліс.

Ярослав Гаврилюк народився у Львові. Він увійшов в історію мистецтв України як один із засновників першої трупи Молодого театру в Києві в 1979 році. З тих пір і до самої хвороби артист регулярно виступав на сцені Молодого театру. Він запам'ятався більш ніж 20 ролями у відомих виставах. Серед них: "Піти і не повернутися", "За двома зайцями", "Марат-Сад", "Записки божевільного" та інші.

Гаврилюк також грав і в кіно. Серед його робіт фільми: "Від Бугу до Вісли", "Гріх", "Поет і княжна", "Ангел смерті" та інші.

"Молодий театр дуже цінував і поважав цього легендарного актора", - підкреслив Вергеліс у своїй публікації.

За життя актор був удостоєний звання Заслуженого артиста України.

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