На Київщині дитині видалили 12 молочних зубів одночасно



Як передає Politeka.net, про інцидент розповіли в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

9-річна Ніка разом з мамою звернулися в приватну клініку. Дівчатка планували видалити лише 3 зуби, але під час підпису договору жінка не помітила, що графа про кількість зубів була пропущена.

Після того як почалася операція стоматологи запропонували видалити 12 молочних зубів. Мама на це не погодилася, але поки дзвонила проконсультуватися з іншим лікарем операцію все ж провели. Родині надали рахунок на 13 тисяч гривень.

У клініці все заперечують, мовляв жінка знала, що виривати будуть саме 12 зубів.

Стоматологи не вважають таку операцію небезпечною. Більш того, кажуть, що допомогли дитині, оскільки вони все одно б заважали зростанню постійних.

За словами інших фахівців, у Ніки без віддалених зубів зараз можуть не вирости постійні.

Раніше ми повідомляли, що цього року в Україні надання стоматологічної медичної допомоги виділили в окремий амбулаторний пакет.

Він так само буде покривати тільки ургентну стоматологічну допомогу всім і планову стоматологічну допомогу дітям до 18 років, крім ортодонтичних процедур і протезування.