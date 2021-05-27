Нові правила надання субсидій діють в Україні з 1 травня 2021
На сайті Міністерства соціальної політики України пояснили, як не втратити виплати.
Так, ризикують залишитися без субсидій ті, хто:
-
купив квартиру, земельну ділянку, транспортний засіб (крім мопеда або причепа), товари довгострокового використання на суму понад 50 тисяч гривень одноразово протягом року, що передує року звернення за субсидією;
-
здійснили купівлю-продаж валюти та банківських металів протягом року до звернення за субсидією на суму понад 50 тисяч гривень;Популярні новини зараз
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Нова "сварка" Ксенії Мішиної з Еллертом обростає подробицями: "Сумно..."
"Холостяк" Заливако, вибравши Анну Богдан, поділився сумними одкровеннями: "Вбиває пристрасть і..."
Сотні українців вийшли на пошуки дівчини, яка зникла посеред села: "Біля будинку знайшли її куртку"
Настя Каменських в міні-бікіні змусила чоловіків заздрити Потапу: "Найсмачніша Баунті"
-
має банківський депозит у сумі понад 100 тисяч гривень;
-
декларують відсутність доходу і перебували за кордоном більше 60 днів, за винятком перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною;
-
володіє авто, якому менше 5 років з дати випуску;
-
має два і більше автомобілів, яким немає 15 років з дати випуску;
-
має заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг та з оплати аліментів більше трьох місяців;
-
не має доходів і при цьому ніде не вчився, не працював, не мав статусу безробітного.
Крім того, без виплат залишаться і ті, хто не повернули до бюджету незаконно отриману субсидію за попередній період.
Нагадаємо, згідно з рішенням, яке Кабінет Міністрів ухвалив на 19 травня, автоматично не будуть перепризначатися субсидії, якщо:
- домогосподарства отримували субсидії у безготівковій формі;
- субсидія призначена за фактичним місцем проживання;
- субсидія була призначена без урахування осіб з числа зареєстрованих, які не проживають за місцем реєстрації.
Як відомо, з травня 2021 року субсидії в Україні виплачують виключно готівкою. Всім українцям необхідно відкрити рахунок у банку для нарахування держдопомоги. Виняток( тобто видаватимуть, як і раніше, через пошту): люди старше 80 років, люди з першою групою інвалідності і люди, які не здатні обслуговувати себе самостійно.
Нагадаємо, українцям повернуть гроші за комуналку, в Кабміні придумали новий спосіб: "незалежно від..."
Як повідомляла Politeka, виплата субсидій по-новому, які зміни стартували в травні: "тепер виключно..."
Також Politeka писала, кому не варто розраховувати на автоматичне продовження субсидій: "у трьох випадках..."