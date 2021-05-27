Нові правила надання субсидій діють в Україні з 1 травня 2021

На сайті Міністерства соціальної політики України пояснили, як не втратити виплати.

Так, ризикують залишитися без субсидій ті, хто:

Крім того, без виплат залишаться і ті, хто не повернули до бюджету незаконно отриману субсидію за попередній період.

Нагадаємо, згідно з рішенням, яке Кабінет Міністрів ухвалив на 19 травня, автоматично не будуть перепризначатися субсидії, якщо:

домогосподарства отримували субсидії у безготівковій формі;

субсидія призначена за фактичним місцем проживання;

субсидія була призначена без урахування осіб з числа зареєстрованих, які не проживають за місцем реєстрації.

Як відомо, з травня 2021 року субсидії в Україні виплачують виключно готівкою. Всім українцям необхідно відкрити рахунок у банку для нарахування держдопомоги. Виняток( тобто видаватимуть, як і раніше, через пошту): люди старше 80 років, люди з першою групою інвалідності і люди, які не здатні обслуговувати себе самостійно.

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