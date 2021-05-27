Новые правила предоставления субсидий действуют в Украине с 1 мая 2021
На сайте Министерства социальной политики Украины объяснили, как не потерять выплаты.
Так, рискуют остаться без субсидий те, кто:
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купил квартиру, земельный участок, транспортное средство (кроме мопеда или прицепа), товары долгосрочного использования на сумму более 50 тысяч гривен единовременно в течение года, предшествующего году обращения за субсидией;
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осуществили куплю-продажу валюты и банковских металлов в течение года до обращения за субсидией на сумму более 50 тысяч гривен;Популярные статьи сейчас
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имеет банковский депозит в сумме более 100 тысяч гривен;
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декларируют отсутствие дохода и находились за границей более 60 дней, за исключением пребывания на лечении, в командировке, для присмотра за ребенком;
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владеет авто, которому менее 5 лет с даты выпуска;
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имеет два и более автомобилей, которым нет 15 лет с даты выпуска;
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имеет задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг и по оплате алиментов более трех месяцев;
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не имеет доходов и при этом нигде не учился, не работал, не имел статуса безработного.
Кроме того, без выплат останутся и те, кто не вернули в бюджет незаконно полученную субсидию за предыдущий период.
Напомним, согласно решению, которое Кабинет министров принял на зачедании 19 мая, автоматически не будут переназначаться субсидии, если:
- домохозяйства получали субсидии в безналичной форме;
- субсидия назначена по фактическому месту жительства;
- субсидия была назначена без учета лиц из числа зарегистрированных, не проживающих по месту регистрации.
Как известно, с мая 2021 субсидии в Украине выплачивают исключительно наличными. Всем украинцам необходимо открыть счет в банке для начисления госпомощи. Исключение (то есть будут выдавать, как и прежде, через почту): люди старше 80 лет, люди с первой группой инвалидности и люди, которые не способны обслуживать себя самостоятельно.
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