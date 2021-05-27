Новые правила предоставления субсидий действуют в Украине с 1 мая 2021

На сайте Министерства социальной политики Украины объяснили, как не потерять выплаты.

Так, рискуют остаться без субсидий те, кто:

Кроме того, без выплат останутся и те, кто не вернули в бюджет незаконно полученную субсидию за предыдущий период.

Напомним, согласно решению, которое Кабинет министров принял на зачедании 19 мая, автоматически не будут переназначаться субсидии, если:

домохозяйства получали субсидии в безналичной форме;

субсидия назначена по фактическому месту жительства;

субсидия была назначена без учета лиц из числа зарегистрированных, не проживающих по месту регистрации.

Как известно, с мая 2021 субсидии в Украине выплачивают исключительно наличными. Всем украинцам необходимо открыть счет в банке для начисления госпомощи. Исключение (то есть будут выдавать, как и прежде, через почту): люди старше 80 лет, люди с первой группой инвалидности и люди, которые не способны обслуживать себя самостоятельно.

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