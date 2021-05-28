"Наталія Клименко закінчила медичний вуз, вибравши престижну і затребувану спеціальність стоматолога. Але зрозуміла, що лікувати зуби в затишному кабінеті, коли в країні йде війна, коли хлопці на передовій потребують допомоги – не для неї", - йдеться в повідомленні.

"Бути лікарем-моя дитяча мрія. Бути військовим лікарем-моє доросле рішення", - каже дівчина.



