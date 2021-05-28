Українка рятує захисників на Донбасі
Як передає Politeka.net, історію дівчини розповіли на Facebook-сторінці командування медичних сил Збройних Сил України.
"Наталія Клименко закінчила медичний вуз, вибравши престижну і затребувану спеціальність стоматолога. Але зрозуміла, що лікувати зуби в затишному кабінеті, коли в країні йде війна, коли хлопці на передовій потребують допомоги – не для неї", - йдеться в повідомленні.
"Бути лікарем-моя дитяча мрія. Бути військовим лікарем-моє доросле рішення", - каже дівчина.
Наталя прагнула потрапити в бойову бригаду, але розуміла, що її медичного досвіду недостатньо, щоб працювати в бойових умовах. Тому вона вирішила знову вчитися.
Вже у 2018-му кваліфікований військовий медик потрапила до медичної роти 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
Раніше ми розповідали про матері-одиночці Ользі Мірковій, яка дочекавшись поки синові Владиславу виконає 12 років, зважилася піти на фронт. Її рішення прискорила і сумна звістка з передової: вчасно не отримавши медичної допомоги, загинув друг.
Нагадаємо, вдома українця чекали дружина і дочка: ворожа куля наздогнала 24-річного захисника.
Як повідомляла Politeka, життя бійця ЗСУ трагічно обірвалося на фронті: "світла і вічна пам'ять Герою".
Популярні новини заразПоказати ще
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
16-річна дочка Моніки Беллуччі в міні-бікіні перевершила маму-модель в молодості: кадри
Стихія та різке похолодання йде в Україну: де зіпсується погода вже найближчими днями
Розлучений Дзідзьо вразив Нікітюк вимогами свого райдера: "Слухай, якось не по-людськи"
Торнадо пронеслося по Україні, з'явилися фото руйнувань: "Злетіли дахи і повалені дерева"
Також Politeka писала, що мати-одиначка залишила вдома малюка, щоб рятувати Захисників України.