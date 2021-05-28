Синоптик попередив українців про "потоп" в червні

Перший місяць літа здивує українців великою кількістю дощів, заявив народний синоптик Леонід Горбань виданню"Сегодня".

За його словами, перші десять днів літа дощитиме через день-два, а завершаться вони зливами з грозою, місцями з градом. Денна температура поступово опуститься до 18-20.

Далі буде два тижні сухої нежарки погоди, до + 26-28 градусів, вночі +16-18 градусів.

"Ближче до кінця місяця-черговий "потоп": з 23 по 27 червня Україну накриє потужний циклон. Але буде тепло, вдень не нижче + 20 градусів навіть у північних регіонах і в Карпатах. Після того, як циклон втратить свою силу і вичерпається, температура знову піде вгору, наближаючись до 30 градусів", - прогнозує синоптик

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Про це повідомив народний синоптик Леонід Горбань.

Червень

До 6 червня спеки чекати не варто, темпуратура буде до 21-22 градусів тепла.

16-17 червня можливо вже сильне похолодання, а теплішати почне з 22 червня.

Дощі ймовірні 2 червня, 6-8, 18-19, 24-26 і 30-го.

Липень

Протягом місяця досить жарко, від 27 до 29 градусів тепла. Також ймовірні сильні бурі – 2-3, 10-11, 17-19, 24-25 числах.

У липні може випасти 45-50 мм дощу.

Серпень

З 1 по 11 серпня очікується сильна спека до 35 градусів. З 17-го числа температура знизиться до 26 градусів, а в кінці місяця і зовсім "похолодає" до 21-22.

Опади ймовірні 2, 9-10, 15, 22, 25 і 29 серпня.

До слова про Місячне затемнення: названа небезпека дати і що не можна робити.

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