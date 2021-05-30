В Україні процес монетизації субсидій, який розпочався ще в 2019 році, остаточно завершився 1 травня 2021 року

Міністерство соціальної політики України опублікувало роз'яснення щодо нового механізму призначення та нарахування субсидій на житлово-комунальні послуги, пише "Факт".

"Готівка в минулому опалювальному періоді отримували 95% субсидіантів, а 5% (це 160 тисяч домогосподарств) користувалися безготівковою формою, яку адміністрував „Ощадбанк“. Принциповим положенням нових правил призначення субсидій є завершення процесу їх монетизації. Перехід виключно на грошову форму отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг дасть можливість громадянам оперативно управляти залишками коштів після всіх розрахунків, не чекаючи закінчення опалювального сезону", - йдеться в повідомленні.

Гроші отримають ті, хто користувався безготівковою субсидією в минулому опалювальному періоді. Відповідні кошти будуть виплачені до грудня поточного року. Тим, хто має рахунок в «Ощадбанку», вони надійдуть вже в червні, а хто не має його, повинен відкрити, щоб отримати гроші, зекономлені протягом минулого опалювального періоду, які можна буде використовувати на власні потреби.

Раніше ми писали, що в Україні з 1 травня 2021року діють нові правила надання субсидій. Ризикують залишитися без виплат ті, хто минулого року купив квартиру, земельну ділянку, машину, має депозит у сумі понад 100 тисяч гривень, володіє авто, якому менше 5 років з дати випуску, має заборгованість по аліментах більше трьох років та ін.

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