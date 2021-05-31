Нашестя гусениць атакувало Черкащину
Багатотисячна навала личинок всього за ніч знищила весь листовий покрив дерева.
Кадрами навали поділився житель Золотоноші Сергій Резник.
На екологічній комісії вирішили дерево спиляти.
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"Сьогодні була комісія з питань дерева, яке їдять гусениці. Використання хімічних речовин у дворі неможливо, щоб не отруїти мешканців. Тому було прийнято рішення в понеділок спиляти це дерево", - говорить Сергій.
До слова, в тимчасово окупованому Криму сильно погіршилася погода-зливи затопили вулиці півострова
У Сімферополі тільки за добу випало більше місячної норми опадів.
Затопило Торговий центр і територію біля вокзалу, а салони транспорту залило водою.
Громадський транспорт буквально тонув.
До слова , погода в Україні різко зіпсується,"буде всього +12".
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