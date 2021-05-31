Нашестя гусениць атакувало Черкащину

Багатотисячна навала личинок всього за ніч знищила весь листовий покрив дерева.

Кадрами навали поділився житель Золотоноші Сергій Резник.

На екологічній комісії вирішили дерево спиляти.

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"Сьогодні була комісія з питань дерева, яке їдять гусениці. Використання хімічних речовин у дворі неможливо, щоб не отруїти мешканців. Тому було прийнято рішення в понеділок спиляти це дерево", - говорить Сергій.

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