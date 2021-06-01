Українських пенсіонерів чекає перерахунок пенсій з 1 червня і 1 липня цього літа

Так, Пенсійний фонд України з 1 червня провів перерахунок виплат, які були призначені працюючим пенсіонерам в період до квітня 2019 року. Право на перерахунок визначає страховий стаж, набутий станом на 1 березня 2021-го. Це означає, що пенсії перерахують за перший квартал поточного року, пише "Обозреватель".

Названо, кому саме слід чекати надбавки: тим українцям, які, вийшовши на пенсію, продовжили працювати і отримали не менше 24 місяців страхового стажу, або менше 24 місяців страхового стажу, але після призначення пенсії пройшло не менше двох років. Таким особам, для того, щоб виплати перерахували, не потрібно звертатися до органів Пенсійного фонду, процес автоматичний.

Також виплати перерахують з 1 липня. Мінімальна пенсія зросте на 85 гривень до 1854 грн., а максимальна на 850 гривень. Надбавка торкнеться більшості українців старше 60 років.

Крім того, слід враховувати кілька нюансів:

- мінімальна пенсія не може бути менше прожиткового мінімуму, в той же час надбавка за стаж понад норми становить 1% від ПМ;

- максимальна пенсія не може бути більше 10 прожиткових мінімумів (виняток діє для суддів).

Раніше ми розповідали, у деяких українських пенсіонерів виникає переплата пенсії, яку потім потрібно повертати. Несвоєчасне повідомлення органів Пенсійного фонду про працевлаштування є однією з основних причин виникнення переплат з вини пенсіонера.

Так, непрацюючим пенсіонерам, які мають дітей до 18 років, встановлюється надбавка в розмірі 150 грн. У разі працевлаштування виплата зазначеної надбавки припиняється.

Крім того, після працевлаштування одержувача пенсії за вислугу років, якщо він працевлаштовується за тією спеціальністю, що дає право на призначення даного виду пенсії, виплата пенсії йому взагалі повинна припинитися.

При призначенні (перерахунку) пенсії особі повідомляють про обов'язок у разі працевлаштування протягом 10 днів надати дані про це до органів Пенсійного фонду.

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