22-річний Сергія Коробцов пішов на фронт відразу після строкової служби
Хлопець навчився керувати БПЛА і вирішив підписати контракт з ЗСУ, але майже рік тому його життя обірвала куля ворожого снайпера.
Трагедія сталася 6 травня.
"Він любив життя, любив людей. Але долю свою пов'язав з військовою службою. Залишився у нього синочок, якому 2 роки. Це у нього була перша ротація. Він відслужив на передовій 4 місяці. Через місяць повинен був прийти у відпустку", - поділився родич Сергія в коментарі "Суспільного".
Наречений-мільйонер відвіз єдину внучку Софії Ротару, кадри зачаровують: "Мріяла про це"
Філімонов повідомив, що могло погубити його онука: "Ніколи не було скарг"
Настя Каменських в ниточках бікіні показала свої найапетитніші місця: "Кров з молоком"
Нікітюк у прозорому костюмі з сіточки вразила зовнішнім виглядом у Туреччині: "Прямо на межі"
"Жінка неповторної краси": пішла з життя легендарна актриса і балерина, трагічні подробиці
Поховали воїна в рідному селі 10 травня. Там його чекали Молода дружина і дворічний син. Влітку Сергію могло б виповнитися 23.
Раніше ми повідомляли, що в Хмельницькій області відбулося прощання із загиблим в ООС майором Максимом польовим, який отримав смертельне кульове поранення.
Офіцер служив у 128 окремій гірничо-штурмовій бригаді оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ, був на посаді заступника командира 15 окремого гірничо-штурмового батальйону.
На фронті польовий був з 2014 року.
Нагадаємо, вдома українця чекали дружина і дочка: ворожа куля наздогнала 24-річного захисника.
Як повідомляла Politeka, життя бійця ЗСУ трагічно обірвалося на фронті: "світла і вічна пам'ять Герою".
Також Politeka писала, що українських захисників атакували на Донбасі, кулі забрали життя бійця ЗСУ: що відомо про трагедію.