22-річний Сергія Коробцов пішов на фронт відразу після строкової служби

Хлопець навчився керувати БПЛА і вирішив підписати контракт з ЗСУ, але майже рік тому його життя обірвала куля ворожого снайпера.

Трагедія сталася 6 травня.

"Він любив життя, любив людей. Але долю свою пов'язав з військовою службою. Залишився у нього синочок, якому 2 роки. Це у нього була перша ротація. Він відслужив на передовій 4 місяці. Через місяць повинен був прийти у відпустку", - поділився родич Сергія в коментарі "Суспільного".

Поховали воїна в рідному селі 10 травня. Там його чекали Молода дружина і дворічний син. Влітку Сергію могло б виповнитися 23.

Раніше ми повідомляли, що в Хмельницькій області відбулося прощання із загиблим в ООС майором Максимом польовим, який отримав смертельне кульове поранення.

Офіцер служив у 128 окремій гірничо-штурмовій бригаді оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ, був на посаді заступника командира 15 окремого гірничо-штурмового батальйону.

На фронті польовий був з 2014 року.







