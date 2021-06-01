У лавах ЗСУ служить Українка, яка вирушила на фронт у 16 років
Як передає Politeka.net, історію дівчини з незвичайною зовнішністю розповіли на Facebook-сторінці командування медичних сил Збройних Сил України.
Віта Нестеренко-медик одного з підрозділів 93-тя ОМБр Холодний Яр, і на її тілі аж 37 татуювань.
Як передає Politeka.net, історію дівчини з незвичайною зовнішністю розповіли на Facebook-сторінці командування медичних сил Збройних Сил України.
Віта Нестеренко-медик одного з підрозділів 93-тя ОМБр Холодний Яр, і на її тілі аж 37 татуювань.
Коли почалася війна, дівчині було всього 16 і вона пішла воювати в добробати, де не дуже звертали уваги на вік.
"Була стрільцем-санітаром. Пройшла бойове хрещення в Пісках, на Карлівці, потім в Авдіївці, на шахті "Бутівка". А коли виповнилося 18, пішла в Збройні сили", - йдеться в повідомленні.
Зараз Віта служить в Кримському.
Зовнішність дівчина багатьом товаришам по службі здавалася незвичайною, але як тільки її дізналися ближче - прийняли.
"Краєм ока бачила, як люди нишком фоткали мене на мобільники. Але нічого, потім звикли", - розповідає Віта.
Своє подальше життя без армії дівчина вже не уявляє і має намір продовжувати нести службу в лавах ЗСУ.
Раніше ми розповідали, що дівчинка-підліток зважилася на відчайдушний крок, пробираючись на підконтрольну Україні територію.
16-річна дівчина, пройшовши мінні поля, дісталася на лінію розмежування і повідомила про бажання проживати на території неокупованої України.
Нагадаємо, на Полтавщині проводили в останню путь старшого навідника гранатометного відділення взводу вогневої підтримки десантно-штурмової роти Віктора Городниченка.
Як повідомляла Politeka, життя бійця ЗСУ трагічно обірвалося на фронті: "світла і вічна пам'ять Герою".
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