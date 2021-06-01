Коли почалася війна, дівчині було всього 16 і вона пішла воювати в добробати, де не дуже звертали уваги на вік.





"Була стрільцем-санітаром. Пройшла бойове хрещення в Пісках, на Карлівці, потім в Авдіївці, на шахті "Бутівка". А коли виповнилося 18, пішла в Збройні сили", - йдеться в повідомленні.





Зараз Віта служить в Кримському.

Зовнішність дівчина багатьом товаришам по службі здавалася незвичайною, але як тільки її дізналися ближче - прийняли.