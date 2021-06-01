Народні депутати пропонують піднімати пенсійний вік

Депутати планують поліпшити пенсійну систему, але торкнеться це не всіх. Так, у Верховній Раді зареєстрований законопроект № 5566, покликаний внести зміни в Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

У пояснювальній записці йдеться про поліпшення демографічної ситуації, змінивши пенсійну систему в контексті підтримки матерів. Депутати хочуть підтримати матерів, незалежно від кількості дітей в сім'ї.

Пропонується, жінкам, які народили і виховали дітей до шестирічного віку, зменшити пенсійний вік на півроку. Зменшення буде проводитися з кожної дитини, але пенсійний вік не може бути знижений більш ніж на три роки.

А щоб від такого зниження не постраждав бюджет Пенсійного фонду, пропонується з 1 січня 2023 до 1 січня 2035 року щорічно збільшувати пенсійний вік на один місяць. У підсумку пенсійний вік в Україні до 2035 року виростить на один рік і складе 61 рік.

Також депутати нагадали, що є багато країн, де вік виходу на пенсію становить не менше 65 років (наприклад, Бельгія, Данія, Фінляндія, Австрія, Швеція, Швейцарія, Іспанія та Великобританія) і в багатьох країнах пенсійний вік поступово збільшують до 67 років і вище (зокрема, в Ірландії вік повинен бути збільшений до 68 років до 2028 року).

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