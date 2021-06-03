Був ще зовсім молодий

На 45 році життя не стало російського актора й каскадера Андрія Погребинського, якого назавжди запам'ятають по телепроектах "Ментозаври", "Мажор" і "Ментовські війни"

Серце Погребинського раптово зупинилося 2 червня. Інформацію про смерть зірки підтвердила його мама. Причини смерті актора поки невідомі.

Погребинський став улюбленцем публіки після того, як виконав головну роль в серіалі «Ментозаври», в якому зіграв співробітника поліції Володимира Доценка. Актор також знімався в таких відомих проектах, як "Мажор", "Ментовські війни", "Вулиці розбитих ліхтарів" і багатьох інших. Крім того зірка працював в якості каскадера на майданчиках «Мисливців за головами», «Дружини», «Кращих ворогів».

Про особисте життя Андрія відомо небагато - він дотримувався правила "щастя любить тишу". Погребинський був різнобічною людиною. Перш ніж стати актором, він закінчив факультет психології в СПбДУ, активно займався баскетболом і став майстром спорту.

Шанувальники досі не можуть повірити в трагедію, проте співробітники кінокомпанії "Тріікс медіа", які співпрацювали з артистом, підтвердили сумну новину, передає Politeka.net.

"Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким Андрія. Світла пам'ять...",- йдеться в їх пості в соцмережі Фейсбук.

Користувачі кинулися сумувати за актором:

"Поруч з тобою завжди було дуже спокійно. Ми всі відчували твою силу. Не фізичну, ти ніколи не випинав її. І навіть навпаки, іронізував над своїми видатними даними. Ніколи ти не хотів бути просто великим хлопцем. Ти вмів дивувати. Начитаний, десь дуже наївний, як дитина. Велика дитина з величезним серцем"

"Андрій... як же так! Тільки ж зустрічалися, сміялися, фонтанували... Світла пам'ять тобі, друже..."

"Дуже шкода... Світла пам'ять!"

"А що сталося, він же молодий!!!"

"Немає слів. Просто, неможливо це прийняти"

"Як же так-то, друже??? Спочивай з миром. Ти був і назавжди залишишся великою і дуже хорошою людиною"

"😢Світла пам'ять, чудовий був актор і просто людиною"

Нагадаємо, раптово не стало красуні-актриси, фільми з нею увійшли в історію: "причиною смерті стала... ".

Також Politeka писала, що пішов з життя відомий радянський актор: трагедія трапилася прямо під час зйомок нового фільму.