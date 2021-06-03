На 45 році життя не стало російського актора й каскадера Андрія Погребинського, якого назавжди запам'ятають по телепроектах "Ментозаври", "Мажор" і "Ментовські війни"
Серце Погребинського раптово зупинилося 2 червня. Інформацію про смерть зірки підтвердила його мама. Причини смерті актора поки невідомі.
Погребинський став улюбленцем публіки після того, як виконав головну роль в серіалі «Ментозаври», в якому зіграв співробітника поліції Володимира Доценка. Актор також знімався в таких відомих проектах, як "Мажор", "Ментовські війни", "Вулиці розбитих ліхтарів" і багатьох інших. Крім того зірка працював в якості каскадера на майданчиках «Мисливців за головами», «Дружини», «Кращих ворогів».
Про особисте життя Андрія відомо небагато - він дотримувався правила "щастя любить тишу". Погребинський був різнобічною людиною. Перш ніж стати актором, він закінчив факультет психології в СПбДУ, активно займався баскетболом і став майстром спорту.
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Шанувальники досі не можуть повірити в трагедію, проте співробітники кінокомпанії "Тріікс медіа", які співпрацювали з артистом, підтвердили сумну новину, передає Politeka.net.
"Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким Андрія. Світла пам'ять...",- йдеться в їх пості в соцмережі Фейсбук.
Користувачі кинулися сумувати за актором:
"Дуже шкода... Світла пам'ять!"
"А що сталося, він же молодий!!!"
"Немає слів. Просто, неможливо це прийняти"
"Як же так-то, друже??? Спочивай з миром. Ти був і назавжди залишишся великою і дуже хорошою людиною"
"😢Світла пам'ять, чудовий був актор і просто людиною"
Нагадаємо, раптово не стало красуні-актриси, фільми з нею увійшли в історію: "причиною смерті стала... ".
Також Politeka писала, що пішов з життя відомий радянський актор: трагедія трапилася прямо під час зйомок нового фільму.