У Пенсійному фонді України відзвітували про червневий перерахунок виплат

Всього в ПФУ переглянули пенсії для 633 тис. пенсіонерів, при цьому підвищили суми для 313 тис. Про це йдеться в повідомленні відомства на офіційній сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net.

У ПФУ зазначили, що провели перерахунок з 1 квітня 2021 року після отримання даних з Державної податкової служби про суми нарахованих та сплачених страхових внесків за 1 квартал цього року.

Перерахунок торкнувся тих осіб, які після призначення пенсії продовжували працювати і вже мають не менше 24 місяців страхового стажу або менше 24 місяців страхового стажу, за умови, що після призначення пенсії пройшло не менше двох років.

Середній розмір підвищення склав 193,32 гривні. Перерахунок було здійснено без звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду України.

"У червні громадяни отримають не тільки перераховану пенсію, а й доплату за квітень-травень поточного року", - додали в ПФУ.

Раніше ми повідомляли, наступний перерахунок пенсій відбудеться з 1 липня. Через те, що на 85 гривень підвищиться прожитковий мінімум. Мінімальна пенсія зросте, відповідно, теж на 85 гривень і становитиме 1854 грн., а максимальна на 850 гривень. Надбавка торкнеться більшості українців старше 60 років.

Кому пенсії не підвищать цього року: тим, хто вийшов на заслужений відпочинок в період з квітня 2019-го по квітень 2021 року. Їм пенсії проіндексують не раніше квітня 2022 року.

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