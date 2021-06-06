Важливі зміни в пенсійному законодавстві, які можуть внести найближчим часом, змінять підхід до індексації виплат і вирішать питання підвищення пенсійного віку

Деталі розповіла голова Міністерства соціальної політики Марина Лазебна, передає "Хвиля".

Так, Верховна Рада в короткі терміни повинна прийняти законопроект № 4668, який вплине на закладання до держбюджету на 2022 рік коштів для виплат пенсіонерам. У документі, зокрема, передбачена індексація пенсій для всіх без винятків пенсіонерів з фіксованою датою - 1 березня.

Також міністр прокоментувала збільшення пенсійного віку. Вона підкреслила, що ще законом від 2017 року встановлено, що українці не зможуть претендувати на виплати від держави раніше настання 63-65 років через високі вимоги по страховому стажу.

За словами Лазебної, в 2028 році для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, у людини повинен бути стаж 35 років. Якщо такого не буде, то вона має право піти на пенсію в 63-65 років.

"Тобто я вважаю, що так звана пенсійна реформа 2017 року вже де-факто підвищує пенсійний вік для людей", - пояснила Лазебна.

Раніше ми розповідали, в ПФУ розкрили, хто отримає в червні доплату до пенсій. В результаті перерахунку для 633 тис. пенсіонерів, суми підвищили для 313 тис. У середньому підвищення склало 193 грн. Перерахунок торкнувся працюючих пенсіонерів, у яких не менше 24 місяців стархового стажу, або менше, але з урахуванням того, що пройшло не менше двох років від призначення пенсії.



Нагадаємо, підвищення пенсійного віку в Україні, з'явився важливий документ.

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