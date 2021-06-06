У Пенсійному фонді України розповіли про підвищення виплат

Протягом першого кварталу 2021 року в Україні провели перерахунки пенсій за діючими програмами. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу ПФУ.

Так, з першого січня 2021 року непрацюючі пенсіонери з 65 років при наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу, отримують мінімальну пенсію у розмірі 40% мінімальної зарплати (6000 грн х 40% = 2400 грн). Перерахунок торкнувся 2,3 млн осіб, середній розмір підвищення – 350 гривень.

Також з першого січня перерахували пенсії військовослужбовцям/військовозобов'язаним, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Тепер їх розмір пенсії по інвалідності розраховується з п'ятикратного розміру мінімальної зарплати. Розміри виплат переглянуті для 18 тисяч осіб.

З першого березня літнім людям від 80 років, у яких розміри виплат менш як 10,340 тис.гривень, платять компенсацію в розмірі 500 гривень. Якщо після розмір пенсії і в цьому випадку залишився нижче 2600 гривень, то здійснюється доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру. Перерахунок зробили 1,4 млн осіб,а середній розмір підвищення – 499 гривень.

Крім того, з першого березня за Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" доплати отримали люди, у яких страховий стаж не менше 25 років (чоловіки) і не менше 20 років (жінки). Це торкнулося 7,9 млн українців, середній розмір підвищення - 300 гривень.

Зазначимо, також було проведено перерахунок з 1 квітня 2021 року після отримання даних з державної податкової служби про суми нарахованих та сплачених страхових внесків за 1 квартал цього року.

Перерахунок торкнувся тих осіб, які після призначення пенсії продовжували працювати і вже мають не менше 24 місяців страхового стажу або менше 24 місяців страхового стажу, за умови, що після призначення пенсії пройшло не менше двох років.

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