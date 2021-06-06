В Україні почалося впровадження електронних лікарняних

Як передає Politeka.net, новий порядок оформлення листа непрацездатності надали в ПФУ.

Згідно з постановою Кабміну, вони стануть обов'язковими з 1 вересня.

Так, бажаючі оформити лікарняний можуть зареєструватися на сайті Пенсійного фонду, що перейти на ведення електронних документів.

Тепер оформлення лікарняного працюватиме за наступним принципом:

Спочатку працівникові потрібно провести медогляд у лікаря.

Далі фахівець встановлює факт непрацездатності та формує електронний медичний висновок у центральній базі даних електронної системи охорони здоров'я;

Ця інформація вноситься до реєстру;

Відповідна інформація отримує унікальний номер (єдиний реєстраційний), що фактично і є створенням електронного листа непрацездатності.

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Ризикують залишитися без виплат люди, які минулого року купив квартиру, земельну ділянку, машину, має депозит у сумі понад 100 тисяч гривень, володіє авто, якому менше 5 років з дати випуску, має заборгованість по аліментах більше трьох років та ін.

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