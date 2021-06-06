В Україні почалося впровадження електронних лікарняних
Як передає Politeka.net, новий порядок оформлення листа непрацездатності надали в ПФУ.
Згідно з постановою Кабміну, вони стануть обов'язковими з 1 вересня.
Так, бажаючі оформити лікарняний можуть зареєструватися на сайті Пенсійного фонду, що перейти на ведення електронних документів.
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Тепер оформлення лікарняного працюватиме за наступним принципом:
- Спочатку працівникові потрібно провести медогляд у лікаря.
- Далі фахівець встановлює факт непрацездатності та формує електронний медичний висновок у центральній базі даних електронної системи охорони здоров'я;
- Ця інформація вноситься до реєстру;
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Відповідна інформація отримує унікальний номер (єдиний реєстраційний), що фактично і є створенням електронного листа непрацездатності.
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