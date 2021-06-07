Погода в Україні на цьому тижні буде дощовою
Про це повідомляють синоптики Українського гідрометцентру і Gismeteo.
Так, за словами синоптиків в найближчі п'ять днів в Україні буде дуже дощово, місцями з грозами, шквалами і градом
На початку тижня, 7 червня, дощі з грозами вірогідні по всій території країни, при грозах можливі сильні пориви вітру і навіть град.
8-9 червня також очікуються дощі та грози в Україні. Температура +21 +24, але на Заході стане трохи тепліше - до + 26 градусів.
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10-11 червня синоптики теж прогнозують дощі та грози, потеплішає до +22+26 по всій країні.
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Червень
До 6 червня спеки чекати не варто, темпуратура буде до 21-22 градусів тепла.
16-17 червня можливо вже сильне похолодання, а теплішати почне з 22 червня.
Дощі ймовірні 2 червня, 6-8, 18-19, 24-26 і 30-го.
Липень
Протягом місяця досить жарко, від 27 до 29 градусів тепла. Також ймовірні сильні бурі – 2-3, 10-11, 17-19, 24-25 числах.
У липні може випасти 45-50 мм дощу.
Серпень
З 1 по 11 серпня очікується сильна спека до 35 градусів. З 17-го числа температура знизиться до 26 градусів, а в кінці місяця і зовсім "похолодає" до 21-22.
Опади ймовірні 2, 9-10, 15, 22, 25 і 29 серпня.
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