Більше сотні житлових будинків затопило через негоду
Про це йдеться у звіті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Протягом 2-3 червня у місті Дніпро частково підтопило 109 приватних житлових будинків та 200 дворів. На щастя, жертв і постраждалих немає.
За даними рятувальників, відбулося підняття рівня води до 35 см.
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Працівники ДСНС попереджають, що Україну незабаром знову накриють дощі.
Зокрема, грози очікуються в столиці та Київській області грози (I рівень небезпеки, жовтий).
До слова, погода в Україні Цього тижня буде дощовою
Про це повідомляють синоптики Українського гідрометцентру і Gismeteo.
Так, за словами синоптиків в найближчі п'ять днів в Україні буде дуже дощово, місцями з грозами, шквалами і градом
На початку тижня, 7 червня, дощі з грозами вірогідні по всій території країни, при грозах можливі сильні пориви вітру і навіть град.
8-9 червня також очікуються дощі та грози в Україні. Температура +21 +24, але на Заході стане трохи тепліше - до + 26 градусів.
10-11 червня синоптики теж прогнозують дощі та грози, потеплішає до +22+26 по всій країні.
До слова про Місячне затемнення: названа небезпека дати і що не можна робити.
Як повідомляла Politeka, антициклон витіснить дощі і грози, названа дата: чого чекати від погоди.
Також Politeka писала, що синоптик Леонід Горбань дав детальний прогноз погоди в Україні.