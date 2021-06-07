Більше сотні житлових будинків затопило через негоду

Про це йдеться у звіті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Протягом 2-3 червня у місті Дніпро частково підтопило 109 приватних житлових будинків та 200 дворів. На щастя, жертв і постраждалих немає.

За даними рятувальників, відбулося підняття рівня води до 35 см.

Працівники ДСНС попереджають, що Україну незабаром знову накриють дощі.

Зокрема, грози очікуються в столиці та Київській області грози (I рівень небезпеки, жовтий).

До слова, погода в Україні Цього тижня буде дощовою

Про це повідомляють синоптики Українського гідрометцентру і Gismeteo.

Так, за словами синоптиків в найближчі п'ять днів в Україні буде дуже дощово, місцями з грозами, шквалами і градом

На початку тижня, 7 червня, дощі з грозами вірогідні по всій території країни, при грозах можливі сильні пориви вітру і навіть град.

8-9 червня також очікуються дощі та грози в Україні. Температура +21 +24, але на Заході стане трохи тепліше - до + 26 градусів.

10-11 червня синоптики теж прогнозують дощі та грози, потеплішає до +22+26 по всій країні.

До слова про Місячне затемнення: названа небезпека дати і що не можна робити.

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